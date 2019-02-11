Погода на 12 февраля 2019 года в Барнауле: -12 градусов

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-11T09:52:45+03:00

В ближайшие дни температура пойдет на повышение. Фото: Дарья САВЕНКО

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Наконец-то в Барнауле после продолжительных морозов наступило потепление - в ближайшие дни температура пойдет на повышение.

Так, сегодня в Барнауле всего -16 градусов. В ночь на вторник, 12 февраля, столбик термометра опустится до -21…-23 градусов, а днем поднимется до -12…-14 градусов. Осадков не ожидается, ветер северный, 2-7 м/с.

По Алтайскому краю ночью -19…-24, местами в северо-западных районах -25…-30 градусов, днем -10…-15. В отдельных районах небольшой снег, в утренние часы местами изморозь, ветер северный, 2-7 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU