Погода на 12 февраля 2019 года в Барнауле: -12 градусов
Наконец-то в Барнауле после продолжительных морозов наступило потепление - в ближайшие дни температура пойдет на повышение.
Так, сегодня в Барнауле всего -16 градусов. В ночь на вторник, 12 февраля, столбик термометра опустится до -21…-23 градусов, а днем поднимется до -12…-14 градусов. Осадков не ожидается, ветер северный, 2-7 м/с.
По Алтайскому краю ночью -19…-24, местами в северо-западных районах -25…-30 градусов, днем -10…-15. В отдельных районах небольшой снег, в утренние часы местами изморозь, ветер северный, 2-7 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU