Хороший улов: Барнаулец украл из магазина форель, кету и тушки кальмара

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-11T10:37:50+03:00

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В Барнауле полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже продуктов из магазина.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Алтайскому краю, 30-летний мужчина зашел в «Мария-Ра» на Павловском тракте, 283. Там он напихал себе под куртку форель, кету, тушки кальмара и пять головок сыра, две пачки масла и сбежал, минуя кассу.

- Сотрудники торговой точки не сразу заметили пропажу. Как только вскрылась недостача – они обратились в полицию, - поясняют в ведомстве. - Ущерб составил более четырех тысяч рублей.

Вечером «безопасники», выявив факт недостачи товара, начали просматривать записи с камер, где увидели знакомое лицо. Под подозрение попал 30-летний местный житель. Как сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», им оказался серийный воришка, который вместе с женой ранее засветился на краже мяса.

- В этом году при имеющейся подписке о невыезде за совершение серии магазинных краж (158 УК РФ) колбасные Бонни и Клайд обчистили ещё как минимум две «марийки», - сообщает канал.

Теперь у барнаульца есть реальный шанс отправиться в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU