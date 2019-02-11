Больше 1 млн рублей украли в Барнауле из автомобиля Porsche Cayenne

СЕГОДНЯ 08:23 2019-02-11T08:23:29+03:00

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В Барнауле разыскивают злоумышленника, который похитил более одного миллиона рублей из элитной иномарки.

Информация о происшествии появилась накануне, 10 февраля, в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». В сообщении говорится, что около 13.20 на одной из подземных парковок неизвестные разбили правое заднее стекло в автомобиле Porsche Cayenne и украли из салона кожаный портфель. В нем находилось более одного миллиона рублей.

К сожалению, ворам удалось сбежать, так что приметы их неизвестны. Между тем в группе разгорелся настоящий спор между теми, кто считает, что деньги и другие ценности надо забирать с собой и теми, кто уверен – дело не в этом, порой из автомобилей крадут все, что только можно.

- У меня стекло разбивали, сигареты, презервативы и шоколадку украли. А у меня коробку со старыми шлёпанцами: кроссовки надела в магазине, а в коробку их положила, - признаются пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU