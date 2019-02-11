Больше 1 млн рублей украли в Барнауле из автомобиля Porsche Cayenne
В Барнауле разыскивают злоумышленника, который похитил более одного миллиона рублей из элитной иномарки.
Информация о происшествии появилась накануне, 10 февраля, в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». В сообщении говорится, что около 13.20 на одной из подземных парковок неизвестные разбили правое заднее стекло в автомобиле Porsche Cayenne и украли из салона кожаный портфель. В нем находилось более одного миллиона рублей.
К сожалению, ворам удалось сбежать, так что приметы их неизвестны. Между тем в группе разгорелся настоящий спор между теми, кто считает, что деньги и другие ценности надо забирать с собой и теми, кто уверен – дело не в этом, порой из автомобилей крадут все, что только можно.
- У меня стекло разбивали, сигареты, презервативы и шоколадку украли. А у меня коробку со старыми шлёпанцами: кроссовки надела в магазине, а в коробку их положила, - признаются пострадавшие.
ИСТОЧНИК KP.RU