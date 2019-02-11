СЕГОДНЯ 07:49 2019-02-11T08:08:29+03:00

Ночной гонщик слетел с дороги в кювет в Бийске Фото: со страницы vk.com/incident_22

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В ночь на 11 февраля в Бийске произошло дорожно-транспортное происшествие. 33-летний водитель не справился с управлением, из-за чего машина слетела в кювет.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Алтайского края, авария произошла в час ночи. Водитель автомобиля Toyota Camry ехал по улице Трофимова от улицы Шадрина в направлении улицы Севастопольской. По предварительной версии из-за неправильно выбранной скорости, мужчина не справился с управлением, что и стало причиной того, что машина слетела с дороги.

Напомним, что накануне, 10 февраля, произошло дорожно-транспортное происшествие в Барнауле. Как сообщают очевидцы, девушка на автомобиле Toyota Vttz совершила наезд на мужчину и девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Известно, что ребенка после аварии "скорая помощь" доставила в городскую больницу №1.

ИСТОЧНИК KP.RU