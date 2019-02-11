Кто на Алтае ушел в минус из-за холодов?
Аномальные морозы в Алтайском крае держались полторы недели. Горожане в эти дни предпочитали греться дома рядом с батареями. А бизнес понемногу терял прибыль.
В частности, из-за морозов опустел комплекс «Авальман». Даже если и были смельчаки покататься на лыжах и ватрушках, там их не ждали - прокат был закрыт.
Морозы сильнее - прибыль слабее: кто ушел в минус из-за холодов?.Видео: Наши новости
- Кататься в такую погоду невозможно, подъемники тоже не работали. Для механизмов такая погода критичная, – говорит директор комплекса «Авальман» Евгений Кизилов.
Подобная картина наблюдалась на всех лыжных базах и на катках.
- В хорошую погоду в выходной у нас посетителей более тысячи человек. Это за один день, - говорит директор Центрального парка Алексей Копейкин.
А в морозы парк терпел сплошные убытки - коньки стояли нетронутыми. В убытках оказался и кофейный бизнес. Бизнесмены говорят – в мороз люди просто не хотят выходить из дома, какие уж тут кофейни.
- В морозы сокращается оборот примерно на 20% относительно сезонных месяцев осени и весны, - говорит сооснователь сети кофеен Борис Родионов.
По мнению владельцев кофеен, мороз мог принести прибыль разве что службам доставки готовых блюд, передают «Наши новости».
ИСТОЧНИК KP.RU