Кто на Алтае ушел в минус из-за холодов?

СЕГОДНЯ 07:46 2019-02-11T07:49:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Аномальные морозы в Алтайском крае держались полторы недели. Горожане в эти дни предпочитали греться дома рядом с батареями. А бизнес понемногу терял прибыль.

В частности, из-за морозов опустел комплекс «Авальман». Даже если и были смельчаки покататься на лыжах и ватрушках, там их не ждали - прокат был закрыт.

Морозы сильнее - прибыль слабее: кто ушел в минус из-за холодов?.Видео: Наши новости

- Кататься в такую погоду невозможно, подъемники тоже не работали. Для механизмов такая погода критичная, – говорит директор комплекса «Авальман» Евгений Кизилов.

Подобная картина наблюдалась на всех лыжных базах и на катках.

- В хорошую погоду в выходной у нас посетителей более тысячи человек. Это за один день, - говорит директор Центрального парка Алексей Копейкин.

А в морозы парк терпел сплошные убытки - коньки стояли нетронутыми. В убытках оказался и кофейный бизнес. Бизнесмены говорят – в мороз люди просто не хотят выходить из дома, какие уж тут кофейни.

- В морозы сокращается оборот примерно на 20% относительно сезонных месяцев осени и весны, - говорит сооснователь сети кофеен Борис Родионов.

По мнению владельцев кофеен, мороз мог принести прибыль разве что службам доставки готовых блюд, передают «Наши новости».

ИСТОЧНИК KP.RU