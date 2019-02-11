Барнаульский автовокзал продает билеты до Новосибирска с 50% скидкой

СЕГОДНЯ 07:17 2019-02-11T07:17:18+03:00

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Автовокзал Барнаула с этого понедельника, 11 февраля, открывает продажу билетов до Новосибирска с 50% скидкой.

Как сообщает пресс-служба предприятия, скидку предоставляет перевозчик ООО «ПАТП-4». В число тех, кто сможет добраться до столицы соседнего региона за полцены – студенты высших и средних специальных учебных заведений.

- Отправление «экономных» рейсов из Барнаула ежедневно в 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10 и 17.00 по местному времени, - сообщают на автовокзале. - Билет для льготников обойдется в 310 рублей.

Для того чтобы купить билет со скидкой, в кассу необходимо предоставить паспорт и документ, подтверждающий статус студента (студенческий).

Отметим, это не все льготы, которые предоставляет барнаульский автовокзал. С полным списком актуальных скидкой можно ознакомиться на сайте предприятия в разделе «Информация для пассажиров».

ИСТОЧНИК KP.RU