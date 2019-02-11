Под Барнаулом обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 07:06 2019-02-11T07:06:26+03:00

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В пригороде Барнаула в поселке Фирсова Слобода обнаружили труп мужчины. По неподтвержденной информации это может быть тело одного из пропавших без вести в последние месяцы.

Информацию о найденном трупе разместили в сообществе «Инцидент Барнаул». Здесь же указано, что в следственном управлении СК России по Алтайскому краю, подтвердили, что найденное тело принадлежит одному из тех, кого ранее признали без вести пропавшими.

Сейчас горожане активно обсуждают информацию о найденном трупе и строят свои предположения. Большинство комментаторов желают узнать более подробную информацию и лишь немногие выражают свои сожаления по поводу случившегося.

– Очень жаль, что дети уходят из дома и пропадают. Значит, что-то дома не благополучно, я так думаю. Жаль, что мы не можем порой найти общий язык, компромисс между собой. А выходит такая страшная беда. Трагедия. Я соболезную всем, кто потерял своих детей, родных... – написала Ирина Сапелкина.

ИСТОЧНИК KP.RU