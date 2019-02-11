2019-02-11T06:51:11+03:00
Общество

Не пропустите традиционную распродажу Уральских авиалиний «Билеты в лето»

Скидки до 30% на любимые летние направления
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Фото Руслана ЯрошенкоФото Руслана Ярошенко
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит распродажу билетов в лето. Акция продлится с 11 по 24 февраля 2019 года. Максимальный период вылетов в рамках распродажи с 1 апреля по 31 октября.

Скидка составит до 30% от тарифа. Купить билеты можно в фирменных авиакассах, на официальном сайте uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262.

Дополнительной скидкой станут бонусы программы «Крылья», которые можно суммировать со скидками распродажи. Такие грандиозные распродажи позволят сэкономить не на самом отдыхе, а на авиабилете. Но торопитесь, количество мест ограничено!

С широкой маршрутной сетью авиакомпании «Уральские авиалинии» барнаульцы могут спланировать отдых на морских курортах российского юга: Сочи, Анапы, Геленджика, Крыма; отправиться покорять европейские города: Мюнхен, Барселону, Римини, Ларнаку, Тиват; совершить поездку в аутентичный Батуми, в самую западную точку РоссииКалининград. В распродаже участвуют рейсы с пересадками в Москве. А прямой рейс Томск-Москва со скидкой можно будет купить в периоды с 16 по 17 февраля и 23 по 24 февраля. Подробнее о направлениях и условиях распродажи на uralairlines.com.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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