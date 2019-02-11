2019-02-11T06:37:04+03:00
Наука

Как производителю пищевой продукции обеспечить ее качество и безопасность

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По статистике Роспотребнадзора, количество заболеваний, связанных с некачественными продуктами, растет год от года. Меняется структура питания, все большей популярностью пользуется продукция, готовая к употреблению. Учитывая массовость данного явления, необходимо уделить особое внимание безопасности и качеству такой продукции.

Создано немало документов, регламентирующих вопросы санитарии и гигиены на предприятиях, связанных с производством и реализацией пищевых продуктов. Разработаны и утверждены санитарные правила и нормы. На пищевых предприятиях осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий самими предпринимателями.

Международные организации разработали и внедрили большое количество систем качества и безопасности. Основные из них - система безопасности на основе принципов НАССР (анализ рисков и критические контрольные точки), GMP (хорошая производственная практика), системы управления качеством по стандартам ISO серии 9000, одной из последних стала система менеджмента безопасности по ISO 22 000.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» вы можете провести микробиологический мониторинг предприятия на всех этапах производства – от снабжения сырьём, хранения его на складе, производства, упаковки, до отправки на склад и реализации готовой продукции. Это позволяет устранить все ситуации, угрожающие контаминацией микрофлорой.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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