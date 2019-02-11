2019-02-11T06:29:20+03:00
Общество

«Ростелеком» открыл в ТРЦ «Пионер» Барнаула универсальный центр продаж и обслуживания

САПОЖКОВА Александра
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«Ростелеком» открыл в ТРЦ «Пионер» Барнаула универсальный центр продаж и обслуживания«Ростелеком» открыл в ТРЦ «Пионер» Барнаула универсальный центр продаж и обслуживанияФото: предоставлено пресс-службой
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Дочерняя компания «Ростелекома» - «Ростелеком - Розничные системы» - открыла в Барнауле мобильный офис продаж и обслуживания для физических лиц. Офис расположен на первом этаже ТРЦ «Пионер» (пр. Ленина, 102).

В новом офисе оператор предлагает услуги «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ», «Домашний телефон», мобильную связь, новые коробочные продукты – «Умный дом» и «Умный дом. Видеонаблюдение». Каждый специалист универсален и обслуживает клиента по всему комплексу услуг компании. Горожане могут заключить договор на предоставление услуг связи, подключить «Личный кабинет», получить консультацию по расчетам, действующим тарифам, акциям, заказать детализацию счета и оплатить услуги.

В демонстрационной зоне созданы условия для самостоятельного освоения услуги «Интерактивное ТВ»: можно оценить интерфейс и набор каналов, посмотреть, как работают интерактивные сервисы «Отложенный просмотр», «Видеопрокат», «Караоке» и другие. В тестовом режиме специалисты познакомят с услугой «Умный дом. Видеонаблюдение»: покажут, как выглядит цифровая камера, конфигурации и управление услугой с мобильного приложения на смартфоне.

«Ростелеком» открыл в ТРЦ «Пионер» Барнаула универсальный центр продаж и обслуживания Фото: предоставлено пресс-службой

«Ростелеком» открыл в ТРЦ «Пионер» Барнаула универсальный центр продаж и обслуживанияФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Салон оборудован с учетом последних технологий в области клиентского сервиса, в нем установлено три торговых витрины с мобильными телефонами и аксессуарами сотовой связи. Оператор продает GSM- телефоны в кредит без переплаты и за наличный расчет, сим-карты мобильной связи «Ростелекома» и «Теле2». Компания предлагает выбрать Wi-Fi-роутер, ТВ-приставку, домашний телефон. Специалисты привезут абонентское оборудование на дом, в день установки услуги. В офисе можно погасить кредиты, сделать денежный перевод, оформить страховку, получить заказ из интернет-магазина, купить лотерейные и авиабилеты.

- Это первый офис в Барнауле, который находится в крупном торговом центре и готов обслуживать клиента с утра и до позднего вечера, без перерывов на обед и выходные дни. Оплатить услуги или купить телефон можно оперативно, вместе с другими покупками, не выкраивая время на поездку в офис компании. Приглашаем горожан в гости, – сказал директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Салон работает без выходных до десяти часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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