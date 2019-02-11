«АлтайБаскет» проиграл в девятый раз подряд

СЕГОДНЯ 04:02 2019-02-11T04:02:19+03:00

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Барнаульская баскетбольная команда «АлтайБаскет» в воскресенье, 10 февраля, провела матч с «Нефтехимиком» и потерпела девятое поражение подряд.

Это была напряженная игра с не менее драматичной развязкой. До большого перерыва подопечные Бориса Соколовского вели со счетом 36:28. А вот начиная с третьей четверти разрыв стал стремительно сокращаться. Завершилась игра тем, что на последней минуте «баскетовцы» стали догоняющими – 54:57. И вот тут началось самое интересное.

За 20 секунд до развязке наш Дмитрий Злобин забросил трехочковый. Счет сравнялся – 57:57. А вот далее случилось непоправимое. Менее чем за секунду до сирены, судья усмотрел фол на игроке «Нефтехимика». Обиженный реализовал оба штрафных броска. В итоге досадные 57:59. Это девятое поражение кряду.

Следующий тур «АлтайБаскет» проведет дома. Игры состоятся 3 и 4 марта. Барнаул примет команду из Майкопа – «Динамо-МГТУ».

ИСТОЧНИК KP.RU