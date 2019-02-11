2019-02-11T03:38:46+03:00
Происшествия

Автокран столкнулся с легковушкой в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: Анна СЕМИНА
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Авария с участием автокрана и легковушки произошла в воскресенье, 10 февраля, в Барнауле.

О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы. В паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте» также опубликованы и снимки с места аварии. По словам свидетелей, столкновение произошло на пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова (в направлении к улице Юрина).

- ВАЗ «догнал» автокран, - рассказывают очевидцы.

Из-за аварии движение по улице Смирнова оказалось практически перекрыто. Так в сторону Петра Сухова можно было проехать только по встречной полосе.

Автолюбители уверяют, что авария произошла из-за наледи, которая осталась на дороги с момента порыва водопровода на улице 1-я Западная. Тогда залило участок Северо-Западной от 80-й Гвардейской Дивизии до Смирнова. До того момента, когда асфальт полностью не почистят, водителей призывают быть предельно осторожными.

О том, есть ли пострадавшие в данной аварии не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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