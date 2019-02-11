2019-02-11T03:19:35+03:00
Спорт

Хоккеисты барнаульского «Алтая» проиграли в повторном матче с ХК «Красноярские Рыси»

Анна СЕМИНА
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Матч "Алтай" - "Красноярские Рыси"Матч "Алтай" - "Красноярские Рыси"Фото: Анна СЕМИНА
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В воскресенье, 10 февраля, в Барнауле состоялась повторная встреча «Алтай» - «Красноярские Рыси».

Напомним, днем ранее подопечные Александра Климова в овертайме вырвали победу со счетом 3:2, а вот вчера удача была на стороне гостей. Ровно половину первого периода барнаульцы еще наседали на ворота «Рысей». Наш голкипер Кирилл Волохин в это время, откровенно говоря, скучал. «Алтайцы» даже за пределы чужой зоны почти не выходили.

Однако вскоре ситуация в корне изменилась. Перехватив шайбу, гости организовали чуть ли не первую атаку и в итоге за считанные секунды оформили гол. Отличился Александр Кривошеев. Его ассистентом стал Тимур Сультеев. Ровно с этого момента игра нашей команды пошла как попало.

Матч "Алтай" - "Красноярские Рыси" Фото: Анна СЕМИНА

Матч "Алтай" - "Красноярские Рыси"Фото: Анна СЕМИНА

Стартовый период завершился со счетом 1:0 в пользу «Красноярских Рысей».

Во втором игровом отрезке ситуация не изменилась, так что заключительный период соперники начали со счета 0:1. Окончательным же стал результат 1:3. Оставшиеся шайбы забросили Никита Гащинский и Алексей Епифнцев у «Рысей» и Никита Горчилин у «Алтая».

Следующую пару игр «Алтай» проведет 16-17 февраля в Кургане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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