Хоккеисты барнаульского «Алтая» проиграли в повторном матче с ХК «Красноярские Рыси»
В воскресенье, 10 февраля, в Барнауле состоялась повторная встреча «Алтай» - «Красноярские Рыси».
Напомним, днем ранее подопечные Александра Климова в овертайме вырвали победу со счетом 3:2, а вот вчера удача была на стороне гостей. Ровно половину первого периода барнаульцы еще наседали на ворота «Рысей». Наш голкипер Кирилл Волохин в это время, откровенно говоря, скучал. «Алтайцы» даже за пределы чужой зоны почти не выходили.
Однако вскоре ситуация в корне изменилась. Перехватив шайбу, гости организовали чуть ли не первую атаку и в итоге за считанные секунды оформили гол. Отличился Александр Кривошеев. Его ассистентом стал Тимур Сультеев. Ровно с этого момента игра нашей команды пошла как попало.
Матч "Алтай" - "Красноярские Рыси"Фото: Анна СЕМИНА
Стартовый период завершился со счетом 1:0 в пользу «Красноярских Рысей».
Во втором игровом отрезке ситуация не изменилась, так что заключительный период соперники начали со счета 0:1. Окончательным же стал результат 1:3. Оставшиеся шайбы забросили Никита Гащинский и Алексей Епифнцев у «Рысей» и Никита Горчилин у «Алтая».
Следующую пару игр «Алтай» проведет 16-17 февраля в Кургане.
ИСТОЧНИК KP.RU
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