СЕГОДНЯ 14:46 2019-02-10T14:46:13+03:00

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В сибирские морозы даже птицы звереют. Один такой голубь, несмотря на первый день оттепели, напал на более молодую птицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/691013" frameborder="0"></iframe> В Барнауле засняли голубиную потасовку.Видео: «Unusual Crimes Barnaul»

Драка попала на камеры жителей Барнаула. Как уверяют очевидцы, видео сделано в одном из дворов на площади Октября, само видео опубликовано в телеграм-канале «Unusual Crimes Barnaul», где обычно рассказывают андеграундные истории из жизни города на песках.

Чем вызвано агрессивное поведение голубей, неизвестно. Хотя орнитологи склоняются к версии, что доминантная особь отгоняла от пищи молодых и нахальных голубков в тяжелое и дефицитное время.

Горожан просят по возможности подкармливать пернатых, возможно, тогда им не придется вступать в суровую борьбу с сородичами. Тем более, что в Барнауле живут не только голуби и воробьи, но встречаются также редкие виды пташек. Хотя, морозы и конкуренция стимулируют...

ИСТОЧНИК KP.RU