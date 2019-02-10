2019-02-10T14:26:50+03:00
Происшествия

В Барнауле сбили девочку, которая переходила дорогу с отцом

Иван ОЛЕКСЮК
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В Октябрьском районе Барнаула произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Авария произошла по адресу Эмилии Алексеевой, 8 в воскресенье, 10 февраля. Об этом сообщает сообщество «Инцидент Барнаул».

- Девочка-подросток переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с отцом. На месте происшествия скорая и ДПС, - пишут очевидцы в паблике.

Известно, что пострадавшую увезли в городскую больницу №1. По предварительной информации, у школьницы перелом носа, рваная рана на лице и под вопросом сотрясение головного мозга. Точный диагноз станет известен после обследования. Отец девочки не пострадал.

Очевидцы происшествия сообщают, что подростка сбила девушка на «Тойоте Витц».

По факту проводится проверка, по ее результатам, примут решение. Водителей просят быть внимательными, а пешеходам важно помнить о необходимости убедиться, что им уступают дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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