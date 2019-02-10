Барнаулец пробрался в чужой дом из страха околеть на морозе

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-10T14:04:46+03:00

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29-летний житель Барнаула может лишиться свободы за то, что проник в дом своей знакомой. Парень пытался согреться в сорокаградусный мороз.

Как сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», все произошло 30 января в посёлке Восточный. Около двух часов ночи сильно подвыпивший мужчина возвращался домой. Замерзнув, он вспомнил, что неподалеку живет его знакомая. В доме все спали, поэтому стук в дверь никто не услышал.

Недолго думая, он взял лежащий у крыльца кирпич, разбил им окно веранды, залез внутрь и проник в дом и уснул, уютно свернувшись калачиком около печки.

- На шум неистового храпа поднялась 38-летняя хозяйка дома, которая пройдя к источнику постороннего звука, увидала гостя, - пишет телеграм-канал.

Попытки разбудить спящего успеха не принесли. Хозяйка дома вызвала полицию. Теперь ему грозит статья за нарушение неприкосновенности жилища (139 УК РФ). Учитывая прежнюю судимость за кражу, парень вряд ли отделается условным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU