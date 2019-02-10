2019-02-10T13:40:30+03:00
Спорт

На Алтае перенесли старт «Лыжни России - 2019»

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае решили перенести старт массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019».

Теперь она пройдет на неделю позже, чем во всей стране. Центральный старт 37 по счету турнира планировали провести 10 февраля, теперь он состоится 17-го числа.

- Причина переноса соревнований - неблагоприятный прогноз погоды. Площадка главного краевого старта останется неизменной - гонка пройдет на лыжной базе «Стройгаз» в Барнауле (Широкая просека, 15), - сообщает «Алтайский спорт».

По предварительным прогнозам, в забеге примут участие более 1 тыс. человек, как лыжников-профессионалов, так и любителей. Участникам гонки предложат пройти дистанции два, пять и десять километров.

Регистрация спортсменов продлится с 9 до 11 часов. Гонка начнется в 12 часов, в 15 часов состоится церемония награждения и закрытия соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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