Жутко дымящий автобус мог стать причиной ДТП на Алтае
Дымит автобус на трассе (Barnaul22).Автор: Дмитрий Сиденко
Жители Алтайского края пожаловались на неисправный автобус, который ехал по трассе, создавая аварийную ситуацию. На лицо было нарушение – из выхлопной трубы валил густой дым, мешающий обзору.
- Сегодня на трассе помогли вытащить из кювета машину. Парень рассказал про автобус, который очень сильно дымил, и из-за него ничего не было видно. Уходя от столкновения, его занесло в кювет. В Павловске мы встретили этот самый автобус. Это жесть. Номер автобуса АО 457, - сообщается в сообществе «Барнаул 22».
Многих подписчиков возмутило состояние транспорта, в котором могли находиться пассажиры. Горожане так вспомнили, что в Барнауле часто наблюдается такая ситуация.
- В мороз и на Ленина так же возле автобусов ездить, - пишет Евгений Вильямовский.
- А проезд подняли, - заметил Никита Лутченко.
Дымит автобус на трассе (Barnaul22).Автор: Дмитрий Сиденко
ИСТОЧНИК KP.RU