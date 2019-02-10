Жутко дымящий автобус мог стать причиной ДТП на Алтае

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-10T11:39:26+03:00

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Жители Алтайского края пожаловались на неисправный автобус, который ехал по трассе, создавая аварийную ситуацию. На лицо было нарушение – из выхлопной трубы валил густой дым, мешающий обзору.

- Сегодня на трассе помогли вытащить из кювета машину. Парень рассказал про автобус, который очень сильно дымил, и из-за него ничего не было видно. Уходя от столкновения, его занесло в кювет. В Павловске мы встретили этот самый автобус. Это жесть. Номер автобуса АО 457, - сообщается в сообществе «Барнаул 22».

Многих подписчиков возмутило состояние транспорта, в котором могли находиться пассажиры. Горожане так вспомнили, что в Барнауле часто наблюдается такая ситуация.

- В мороз и на Ленина так же возле автобусов ездить, - пишет Евгений Вильямовский.

- А проезд подняли, - заметил Никита Лутченко.

Дымит автобус на трассе (Barnaul22).Автор: Дмитрий Сиденко

ИСТОЧНИК KP.RU