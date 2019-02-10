Автокран и иномарка столкнулись в Бийске
Момент столкновения автокрана и легкового автомобиля зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Запись разошлась по социальным сетям.
ДТП Бийск на перекрестке ул. Мичуринский - Шевченко 7.02.2019..
Столкновение произошло на перекрестке улиц Мичуринский и Шевченко 7 февраля. На записи видно, как ЗИЛ, игнорируя правила приоритета, поворачивает на перекрестке с главной на второстепенную дорогу. Иномарка двигалась по главной и, судя по знакам, имела преимущество проезда
- Подумал, что пропускают! У нас же все пропускальщики! Где надо и нет, - пишет горожанин в группе «Аварком Бийск».
- Вышка не увидела «мелкий» авто и не рассчитала угол поворота, - предположила Оксана Полякова в сообществе "Инцидент Бийск".
- Красная думала проскочить, а крановщик ей - я 20 лет за рулём, у меня не проскочишь, - пошутил Иван Калинин.
- А сотрудники ДПС проехали мимо, как ни в чем не бывало, - заметил на видео полицейскую машину Александр Ковалик.
ИСТОЧНИК KP.RU