Автокран и иномарка столкнулись в Бийске

СЕГОДНЯ 09:42 2019-02-10T09:42:47+03:00

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Момент столкновения автокрана и легкового автомобиля зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Запись разошлась по социальным сетям.

ДТП Бийск на перекрестке ул. Мичуринский - Шевченко 7.02.2019..

Столкновение произошло на перекрестке улиц Мичуринский и Шевченко 7 февраля. На записи видно, как ЗИЛ, игнорируя правила приоритета, поворачивает на перекрестке с главной на второстепенную дорогу. Иномарка двигалась по главной и, судя по знакам, имела преимущество проезда

- Подумал, что пропускают! У нас же все пропускальщики! Где надо и нет, - пишет горожанин в группе «Аварком Бийск».

- Вышка не увидела «мелкий» авто и не рассчитала угол поворота, - предположила Оксана Полякова в сообществе "Инцидент Бийск".

- Красная думала проскочить, а крановщик ей - я 20 лет за рулём, у меня не проскочишь, - пошутил Иван Калинин.

- А сотрудники ДПС проехали мимо, как ни в чем не бывало, - заметил на видео полицейскую машину Александр Ковалик.

ИСТОЧНИК KP.RU