Аферисты продали жительнице Заринска несуществующих телят

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-10T08:41:20+03:00

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В Заринске 33-летняя жительница нашла на сайте объявление о продаже телят, связалась с продавцом и перевела ему в качестве предоплаты и за товар и доставку 9 тыс. рублей.

Женщина пыталась связаться с потенциальным покупателем, но телефон, который оказался зарегистрирован в Ленобласти, оказался к тому времени недоступен, а само объявление было удалено с сайта.

- Женщина обратилась с заявлением в полицию. Сотрудникам она пояснила, что не раз слышала о различного рода мошеннических схемах из средств массовой информации, участковый уполномоченный полиции вручал ей профилактическую памятку, но даже подумать не могла, что сама станет жертвой обмана, - сообщает краевое управление МВД.

По факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

ИСТОЧНИК KP.RU