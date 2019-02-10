Аферисты продали жительнице Заринска несуществующих телят
В Заринске 33-летняя жительница нашла на сайте объявление о продаже телят, связалась с продавцом и перевела ему в качестве предоплаты и за товар и доставку 9 тыс. рублей.
Женщина пыталась связаться с потенциальным покупателем, но телефон, который оказался зарегистрирован в Ленобласти, оказался к тому времени недоступен, а само объявление было удалено с сайта.
- Женщина обратилась с заявлением в полицию. Сотрудникам она пояснила, что не раз слышала о различного рода мошеннических схемах из средств массовой информации, участковый уполномоченный полиции вручал ей профилактическую памятку, но даже подумать не могла, что сама станет жертвой обмана, - сообщает краевое управление МВД.
По факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
ИСТОЧНИК KP.RU