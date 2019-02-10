Юношу из Алтайского края могут посадить за пакет с марихуаной

СЕГОДНЯ 06:41 2019-02-10T06:42:49+03:00

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Кажется, что в алтайских деревнях вместо упаднического потребления алкоголя появился новый тренд – курение марихуаны. Что ни новость от полиции, то задержание очередного жителя с пакетом конопли «для личного потребления».

На этот раз попался житель села Успенка Локтевского района 1991 года рождения. Парня на ВАЗ-2105 остановили гаишники для проверки.

- При осмотре багажника машины инспекторы обратили внимание на полиэтиленовый пакет, который был наполнен веществом растительного происхождения. Вещество изъяли и направили на исследование. Эксперты установили, что это марихуана массой около 50 граммов. Молодой человек признался, что дикорастущую коноплю он собрал на своей усадьбе для личного потребления, - сообщает краевое управление МВД.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере).

Теперь юнец может лишиться свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU