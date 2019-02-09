Мужчина с герпесом и в красной куртке пытался обокрасть магазин

СЕГОДНЯ 14:43 2019-02-09T14:43:21+03:00

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Неизвестный злоумышленник в субботу днем, 9 февраля, пытался украсть продукты из магазина.

Инцидент произошел в магазине «Светофор», который расположен на проспекте Космонавтов, 59, на территории Китайского рынка. Очевидцы рассказывают, что около 14.10 злоумышленник зашел в павильон и открыто похитил оттуда пакет с продуктами. После чего попытался скрыться – побежал в сторону улицы Попова. Но уйти незамеченным ему не удалось. Началось преследование и горе воришка был вынужден выбросить добычу.

В группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» сообщают приметы злоумышленника: на вид 30-35 лет, рост 160. Был одет в красную куртку. Из особых примет, что смогли заметить свидетели – герпес на губах.

- Ему в аптеку надо, а не в продуктовый. Ты не ты, когда голоден, - тут же начали шутить участники сообщества.

А между тем, воришку пока не поймали.

ИСТОЧНИК KP.RU