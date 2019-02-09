Коттедж с ангаром для машин и шкурой медведя сдается за 50 тыс. рублей в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-09T10:39:20+03:00

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В Барнауле сдается в аренду огромный коттедж с ангаром для машин и другими удобствами.

Как сообщает портал «Недвижимость Алтай», дом находится в березовой роще в поселке Южный, в тупике улицы. Его площадь составляет 260 квадратных метров. В коттедже два этажа.

- На первом – большая гостиная, украшенная шкурой медведя, столовая, кухня и теплый гараж, - пишет источник информации.

На верхнем этаже две спальни и рабочий кабинет. Санузлы есть на обоих уровнях. Будущему арендатору останется вся мебель. Также он сможет пользоваться ангаром на три автомобиля, новой баней, террасой, вольером для собак.

Цена проживания – 50 тысяч рублей в месяц. Стоит отметить, что в плане аренды для Барнаула стоимость баснословная. По данным федеральных аналитиков, средняя стоимость аренды жилья в городе - чуть более 14 тысяч рублей. Однако можно найти квартиры и гораздо дешевле. В пригороде примерно за восемь тысяч рублей (без коммунальных услуг).

ИСТОЧНИК KP.RU