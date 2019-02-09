Вместо задатка за продажу дома, селянка отдала мошенникам свои сбереженья

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-09T09:51:25+03:00

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50-летняя жительница Топчихинского района Алтайского края лишилась 20 тысяч рублей после того, как ей позвонила мошенница.

Женщина собиралась продать дом. Разместила объявление в интернете и вскоре получила звонок от незнакомки.

- Собеседница сказала, что готова купить жилье и даже может перечислить задаток в 50 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Продавщица согласилась на предложение. Потерпевшая под диктовку «покупательницы» выполнила в банкомате ряд операций, после которых у нее с карты пропали 20 тысяч рублей. Тогда селянка поняла, что ее обманули.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность мошенницы.

Напомним, чтобы не стать жертвой при общении с незнакомцами, не сообщайте им персональные данные карт и не передавайте коды, поступающие в сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU