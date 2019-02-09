2019-02-09T08:54:24+03:00
Общество

Барнаульцы жалуются на захват парковочных мест у торгового центра

Анна СЕМИНА
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Захват парковкиЗахват парковки
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Барнаульские автолюбители в социальных сетях жалуются на то, что некоторые горожане устраивают на крытых парковках настоящий захват мест для своих автомобилей.

В трескучие сибирские морозы автолюбители, у которых нет гаражей, стараются спрятать свои машины на крытых парковках при торговых центрах. Благо что на некоторых собственники ТРЦ не берут плату. Однако совершенно обескураживает то, что некоторые горожане пользуются «гостеприимством» с несусветной наглостью.

В субботу, 9 февраля, в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте» появился ролик, записанный одним из участков сообщества. Он заметил на парковке ТРЦ «Galaxy» неприятную картину: автолюбитель оставил свой внедорожник явно на длительное хранение и при этом видимо решил застолбить место еще под одну машину – от своего авто до ближайшего столба он протянул цепь! А чтобы ее было заметно, обернул ее предупредительной лентой!

Заняты парковочные места в ТРЦ Galaxy (Barnaul22).Автор: Андрей Сираев.

- Вот такие умельцы появились в Барнауле. А потом жалуемся, что мест нет для реальных покупателей ТРЦ, - негодует автор ролика.

- Не понимаю администрацию ТЦ. В чем проблема навести порядок? Завтра отдельные личности отгородят часть их парковки и начнут сдавать за деньги! – негодуют подписчики. - А как же инструкции: если заметили подозрительный автомобиль или предмет - звоните в полицию. Где бдительность?

ИСТОЧНИК KP.RU

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