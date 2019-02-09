2019-02-09T08:19:57+03:00
Спорт

«Алтай» принимает на своем льду ХК «Красноярские Рыси»

Начало игр в 17.00
Анна СЕМИНА
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Игры "Алтая" пройдут 9 и 10 февраляИгры "Алтая" пройдут 9 и 10 февраляФото: Анна СЕМИНА
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Хоккеисты барнаульского «Алтая» в эти выходные, 9 и 10 февраля, принимают на своем льду команду «Красноярские Рыси».

Это дебютант нынешнего сезона Первенства ВХЛ. И пока что успешным его выступление назвать нельзя. На сегодняшний день «Рыси» занимают восьмое место турнирной таблицы из девяти. В их активе после 40 игр девять побед и 23 очка.

Впрочем, наш «Алтай» ушел недалеко: сейчас команда располагается на седьмой строчке и после 42 игр у нас 14 побед и 36 заработанных очков.

Кстати, стоит отметить, что «Рыси» нам отчасти тоже не чужие. Дело в том, что наставником команды является бывший тренер «Алтая» Евгений Чернов и отчасти он знает сильные и слабые стороны барнаульцев. Так что предстоящие игры обещают быть интригующими и захватывающими.

Болельщиков приглашают в ЛДС «Динамо» («Карандин Арена»). Начало игр в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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