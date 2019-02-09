На Алтае сын до смерти забил 82-летнего отца

СЕГОДНЯ 06:55 2019-02-09T06:55:35+03:00

К смерти привели два удара по голове

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Трагический случай произошел в Алтайском крае – сын забил родного отца до смерти.

Драма разыгралась 2 февраля в городе Алейске. В тот день 47-летний мужчина был «навеселе», хотя на самом деле – в жутком настроении.

- Между ним и его 82-летним отцом на почве бытового конфликта разгорелась ссора. У сына перед престарелым мужчиной было существенное физическое превосходство и он этим воспользовался. В порыве гнева он дважды ударил потерпевшего по голове, - поясняют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В итоге спустя несколько дней, пожилой человек скончался у себя дома от полученных травм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемый заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU