Три человека погибли на пожаре в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 06:41 2019-02-09T06:41:21+03:00

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В Алтайском крае вечером в пятницу, 8 февраля, произошел пожар в частном доме. Погибли три человека.

Трагедия произошла в Кулундинском районе. Следствие установило, что вчера 32-летний хозяин дома и его знакомые 33-летние женщина и мужчина распивали спиртное.

- После того, как все уснули, начался пожар. Сначала загорелся диван, стоящий в комнате, а затем и все остальное. Предположительно причиной возгорания стала непотушенная сигарета, - поясняют в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данным Главного управления МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило в 23.00 по местному времени. Спустя 13 минут возгорание было полностью ликвидировано. Однако жертв избежать не удалось.

На тушение пожара, были задействованы три единицы техники и семь человек личного состава.

Согласно предварительным данным, погибшие могли скончаться от отравления угарным газом. На месте происшествия работала следственно оперативная группа. Назначены ряд судебных экспертиз. Проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU