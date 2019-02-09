Бывший директор училища из Барнаула попался на взятке

СЕГОДНЯ 06:29 2019-02-09T06:29:20+03:00

Ему дали два года и назначили штраф

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Бывший директор одного из барнаульских профессиональных училищ попался на получении взятки.

История началась еще в 2013 году. К директору училища обратилась сотрудница одного из управлений администрации края.

- Она предложила воспользоваться услугами ее сожителя, который был предпринимателем. В итоге стороны заключили контракт на поставку комплектов одежды, обуви и мягкого инвентаря для обучающихся в училище детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - рассказывают в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

За то, что руководитель образовательной организации принял сторону данного предпринимателя, ему передали «благодарность» в виде 85 тысяч рублей. А это уже считается значительным размером взятки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В 2018 году чиновницу и ее сожителя-предпринимателя осудили. Директор же училища написал явку с повинной. Его приговорили к двум годам условно и штрафом в 170 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU