2019-02-09T05:56:09+03:00
Общество

Более 600 особей волка убили на Алтае

Анна СЕМИНА
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Охотники добыли в Республике Алтай за 2018 год 602 волка. Тем не менее, численность остается стабильной.

Как сообщает портал «Новости Горного Алтая», в 2017 году охотники добыли 601 особь, но при этом их численность на тот момент была стабильной. Так как регулировка количества волков – это необходимость, их отстрел продолжился. В связи с этим выросло и число бригад-охотников-волчатников. Сейчас их 50 (285 человек).

Больше всего серых хищников удалось добыть в Усть-Коксинском районе – 143, а также в Онгудайском районе – 133 и в Кош-Агачском районе – 124 волка. Тем не менее, они все же успели нанести серьезный урон.

- В 2018 году, по зафиксированным госинспекторами фактам, волки задавили 44 лошади и около 400 голов мелкого и крупного рогатого скота, - сообщает ГТРК «Горный Алтай».

Власти выделили на их отстрел 3,6 млн рублей. За каждую ликвидированную особь охотники получают потри тысячи рублей. До 28 февраля в регионе открыта любительская и спортивная охота на волка. Выдано почти 500 разрешений.

По итогам конкурса, объявленного охоткомитетом, были подведены итоги конкурса «Лучший охотник-волчатник Республики Алтай» и «Лучшая бригада охотников-волчатников Республики Алтай». Победителями стали Виктор Черепанов из Усть-Коксинского района. За 20 лет он добыл 73 волка. А вот лучшей бригадой стала бригада Байрама Саланхановаиз Кош-Агачского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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