Турнир по стрельбе памяти Михаила Калашникова прошел в Барнауле

СЕГОДНЯ 17:09 2019-02-08T17:09:43+03:00

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В Барнауле завершился Всероссийский турнир по стрельбе памяти легендарного оружейника Михаила Калашникова.

Соревнования проходили на этой неделе на базе Барнаульского юридического института. Их приурочили к 100-летию со дня рождения нашего известного земляка. За награды боролись 25 команд (около 160 спортсменов). Это были лучшие стрелки Дагестана, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Тывы, Челябинской области и других регионов России.

- Медали разыгрывали в шести классических и «скоростных» дисциплинах стрельбы из пистолета, - сообщают в пресс-службе министерства спорта Алтайского края.

Приятный бонус для победителей заключался еще и в том, что в случае выполнения нормативов, участники могли повысить разряд до кандидата в мастера спорта и выше.

В итоге победителями командного турнира стали представители Управления МВД России по Тульской области. Второе место заняли стрелки из Белгородского юридического института. Замкнули тройку хозяева турнира - команда ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Представительница ведомства Ольга Винникова одержала победу в дисциплине ПБ-11 среди женщин, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU