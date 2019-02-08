Пассажирка легковушки разбилась в аварии в Барнауле

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-08T16:33:20+03:00

В Барнауле в пятницу днем, 8 февраля, произошла авария с пострадавшими.

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Как рассказывают участники сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло на Павловском тракте, недалеко от остановки «Мастерские», по направлению из города. Столкнулись две легковушки- Nissan Cefiro и ВАЗ-2107.

- В результате ДТП пострадала женщина-пассажир одного из автомобилей. С места происшествия ее увезли в городскую больницу №1, - пишут очевидцы.

Судя по всему, пострадала пассажирка «семерки», так как удар пришелся в бок отечественного автомобиля. В целом ВАЗ получил сильные повреждения. У Nissan разбит перед.

Тем временем уже появились предположения о том, что произошло:

- Сейчас устанавливаем все обстоятельства. Уже точно понятно, что «Жигули», двигаясь во встречном направлении, резко вывернули, влево через две сплошные, - написал в комментариях молодой человек, представившийся сыном водителя автомобиля Nissan.

Что же произошло на самом деле – установят правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU