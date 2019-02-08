Пассажирка легковушки разбилась в аварии в Барнауле
Как рассказывают участники сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло на Павловском тракте, недалеко от остановки «Мастерские», по направлению из города. Столкнулись две легковушки- Nissan Cefiro и ВАЗ-2107.
- В результате ДТП пострадала женщина-пассажир одного из автомобилей. С места происшествия ее увезли в городскую больницу №1, - пишут очевидцы.
Судя по всему, пострадала пассажирка «семерки», так как удар пришелся в бок отечественного автомобиля. В целом ВАЗ получил сильные повреждения. У Nissan разбит перед.
Тем временем уже появились предположения о том, что произошло:
- Сейчас устанавливаем все обстоятельства. Уже точно понятно, что «Жигули», двигаясь во встречном направлении, резко вывернули, влево через две сплошные, - написал в комментариях молодой человек, представившийся сыном водителя автомобиля Nissan.
Что же произошло на самом деле – установят правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU