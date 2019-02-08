2019-02-08T16:04:24+03:00
Недвижимость

Виктор Томенко поручил властям региона организовать ремонт изношенных тепловых и водопроводных сетей

Анна СЕМИНА
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в пятницу, 8 февраля, провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ Алтайского края Иваном Гилевым и главой Барнаула Сергеем Дугиным и дал очередное поручение.

Повод неутешительный – коммунальная инфраструктура и ее состояние. Самая горячая тема в последние пару недель. Проблемные ситуации в данной сфере, как известно, происходят практически каждый день. Порой по несколько раз. Ремонтировать приходится как тепловые так и водопроводные сети.

- Сегодня Барнаул у нас является одной из точек, где сконцентрировались аварии и нештатные ситуации. Несмотря на то, что они своевременно и профессионально устраняются, и в целом налажено реагирование, тем не менее, они доставляют неудобства очень большому количеству жителей краевой столицы, - отметил Виктор Томенко.

По словам Сергея Дугина перед началом отопительного сезона краевая столица все-таки получила паспорт готовности.

- Но, к сожалению, появились объективные и субъективные причины. Если проанализировать количество повреждений, то прошлый, 2018 год, немного опережает, но, в принципе, их количество осталось на прежнем уровне. Критического скачка у нас нет. В январе, самом холодном месяце, в системе теплоснабжения количество повреждений возросло, а по водоснабжению, наоборот: в прошлом году у нас было 36 аварий, а в этом году - 28. Может быть, по масштабности они другие, - ответил градоначальник.

В настоящий момент власти выясняют причины и характер аварий и пересматривают планы ремонтных работ, намеченных на этот год.

Заслушав доклад Виктор Томенко подчеркнул, что необходимо принять меры для выправления и нормализации ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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