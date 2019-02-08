2019-02-08T14:18:18+03:00
Общество

БТР проехал по центру Барнаула

Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: Анна СЕМИНА
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В пятницу, 8 февраля, в центре Барнаула автолюбители заметили необычного участника дорожного движения – БТР.

Горожане запечатлели броневой транспортёр на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Пушкина. Позже он припарковался у концертного зала «Сибирь».

- Почему грузовикам нельзя по Ленина, а БТР можно? – негодует автор снимков, опубликованных в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

Действительно, согласно установленным правилам, большегрузам на центральный проспект города въезд запрещен. Как на нем очутился БТР, остается загадкой. К слову, в зависимости от модификации, его вес не менее 13 тонн.

- Заехал за билетами в «Сибирь» видимо. А может он единственный в части в мороз завелся? А попробуй ему возразить. Твой БТР, твои правила, - сразу начали соревноваться в юморе участники паблика.

Однако среди вариантов был и довольно интересный: 15 февраля будет отмечаться 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана и возможно проходит подготовка к празднованию памятной даты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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