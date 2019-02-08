На Алтае 9 февраля ожидается -25 градусов

СЕГОДНЯ 13:54 2019-02-08T13:54:22+03:00

Радует одно – таких холодов в воскресенье уже не будет. Фото: Дарья САВЕНКО

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В субботу, 9 февраля, в Алтайском крае ожидается морозная погода. Радует одно – таких холодов в воскресенье уже не будет.

Как сообщили синоптики, по региону небольшая облачность, без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, днем в западных районах местами порывы до 12м/с. Температура ночью -32…-37 градусов, местами в северных и восточных районах до -43, днем -20…-25 градусов, местами в предгорных районах -12…-17 градусов.

В Барнауле небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью составит -36…-38, днем синоптики прогнозируют -24…-26 градусов.

В воскресенье, 10 февраля, существенно потеплеет. Ночью по Алтайскому краю -20…-25 градусов, местами в восточных и предгорных районах до -32 градусов. Днем будет -10…-15, местами в восточных районах до -20.

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Наконец-то аномальные морозы подходят к концу – в воскресенье уже будет можно выбраться из дома, не опасаясь обморозить нос или руки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU