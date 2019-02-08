Подросток обворовал подружку своей бабушки

СЕГОДНЯ 13:36 2019-02-08T13:36:36+03:00

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17-летнего жителя Бийска будут судить по статье «Кража».

По данным следствия, в ноябре минувшего года молодой человек в гостях у своей бабушки обворовал ее подругу.

- Он попросил у пожилой женщины телефон, чтобы сделать звонок. Проверив баланс сим-карты, на которой была большая сумма, он решил не возвращать его хозяйке и ушел домой, - рассказали в Следственном управлении СК по краю.

В дальнейшем он списал с сим-карты 6 800 рублей, обналичил их и распорядился по своему усмотрению. А похищенный телефон продал знакомому.

- Подросток полностью признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, - отметили в ведомстве.

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Женщина с мужчиной своровали сумку в одном из отделов и скрылись. Продавец, пытаясь догнать похитителей, выбежала на улицу. Там на нее наехал ВАЗ, в котором и находились грабители (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU