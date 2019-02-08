На Алтае началась подготовка к «Тотальному диктанту»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-08T13:16:22+03:00

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В Алтайском крае началась подготовка к Всероссийской акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». Он состоится 13 апреля.

Первым подключился Рубцовск. Уже в эту пятницу, 8 февраля, в Центральной городской библиотеке (проспект Ленина, 137б) пройдет первый обучающий урок. Он совершенно бесплатный и посетить его могут все желающие.

- Курс «Русский язык по пятницам» состоит из девяти лекций. На занятия приглашают всех желающих. Лекции будет вести учитель русского языка и литературы гимназии №8, председатель комиссии филологов «Тотального диктанта» в Рубцовске Татьяна Брик, - сообщает официальный сайт правительства региона.

Слушателям курсов напомнят правила русского языка, также они потренируются в написании диктантов, разберут ошибки.

Занятия будут проходить каждую пятницу в 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU