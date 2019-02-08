Бонни и Клайд по-барнаульски: дерзкая парочка своровала сумочку из ТЦ
Почти гангстерская история произошла в Барнауле в четверг, 7 февраля, в торговом центре «Лето» на Павловском тракте.
Сейчас полицейские разыскивают его спутницу.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина с мужчиной своровали сумку в одном из отделов и скрылись. Правда, незамеченными им уйти не удалось. Продавец, пытаясь догнать похитителей, выбежала на улицу. Там на нее наехал ВАЗ-2107, в котором и находились «дерзкие» грабители. Автомобиль скрылся, однако его вскорее нашли полицейские на парковке около одного из салонов красоты.
Женщина с мужчиной своровали сумку в одном из отделов ТЦ «Лето».Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
На водительском сидении находился 39-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции по Индустриальному району. В отношении него составлены два административных материала, а также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Ведется следствие». Сейчас полицейские разыскивают его спутницу.
ИСТОЧНИК KP.RU