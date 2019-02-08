Жители алтайского села получили выплаты за добровольную сдачу оружия

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-08T12:14:21+03:00

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Жители Залесовского района Алтайского края получили денежное вознаграждение за добровольную сдачу незарегистрированного оружия.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, 38-летний житель села Кордон принес в полицию гладкоствольное ружье 16-го калибра. Он рассказал, что нашел оружие на чердаке дома, который приобрел несколько лет назад. Мужчина признался, что сначала хотел оставить ружье себе, но позже пересмотрел свое решение.

Еще один житель этого же села принес в полицию двуствольное охотничье ружье, а также патроны к нему. Этот мужчина рассказал, что ранее ружье принадлежало его родственнику, который в прошлом году скончался.

Сотрудники полиции информируют, что за незаконное хранение оружия предусмотрена уголовная ответственность, и призывают граждан к добровольной сдаче оружия, его основных частей и боеприпасов. За их выдачу полагаются денежные выплаты: от 2 до 4 тысяч рублей за каждую единицу сданного огнестрельного оружия с нарезным стволом, от 1,5 до 3 тысяч рублей за каждую единицу огнестрельного гладкоствольного оружия, от 400 до 1000 рублей за единицу газового, сигнального, травматического оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU