Рубцовчанин под дулом пистолета ограбил девушку с сайта знакомств

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-08T11:59:17+03:00

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Житель Рубцовска отправился за решетку после свидания с девушкой.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, 48-летний мужчина познакомился с жительницей Барнаула на сайте знакомств и пригласил ее в Рубцовск увидетсья лично.

- При встрече он приставил к голове девушки пневматический пистолет с требованием отдать ее золотые украшения, - рассказали в ведомстве.

Когда жительница Барнаула выполнила его требование, он приказал отдать еще и мобильный телефон и демонстративно разбил его, чтобы потерпевшая не смогла обратиться за помощью.

Дело расследовали по двум статьям Уголовного кодекса – разбой и умышленное уничтожение чужого имущества. Ущерб от действий злоумышленника составил более 50 тыс. рублей. Его приговорили к двум годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Отмечается, что сам подсудимый вину так и не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU