Барнаульцы сами выбрали объекты, которые нужно благоустроить

СЕГОДНЯ 10:50 2019-02-08T10:50:38+03:00

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Жители Барнаула с помощью интернет-голосования выбрали территории, которые благоустроят в 2019 году по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, горожанам предложили 49 территорий. В десятке лидеров оказались два участка аллеи по улице Г. Исакова, сквер по ул. Панфиловцев, Мизюлинская роща, Сиреневый бульвар, площадь Маршала Жукова, парк «Юбилейный», Демидовская площадь, сквер по ул. 50 лет СССР и набережная речного вокзала. В целом за благоустройство было отдано 63 тысячи 296 голосов.

Результаты голосования вынесут на обсуждение общественной комиссии. Затем предстоит разработка эскизов и проектно-сметной документации, сообщили в горадминистрации.

Отмечается, что за два года по проекту формирования комфортной среды были благоустроены 171 двор и 8 общественных территорий: в частности, Ленинградская аллея, сквер Химиков, сквер Адмирала Кузнецова, проведено два этапа благоустройства Нагорного парка и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU