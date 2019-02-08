2019-02-08T10:17:30+03:00
Происшествия

Виновнику громкой аварии в центре Барнаула продлили арест

Он пробудет в СИЗО, как минимум, до 2 апреля
Анна СЕМИНА
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Александр РуденкоАлександр Руденко
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Предполагаемому виновнику громкой аварии, произошедшей в центре Барнаула, Александру Руденко продлили арест.

Напомним, резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября около 23.05 на проспекте Ленина в районе дома 23. Александр Руденко за рулем своего BMW X6 на бешенной скорости протаранил Reno, в котором находилось трое взрослых и двое детей. В результате столкновения женщина и две девочки погибли на месте. Двое мужчин получили серьезнейшие травмы. Их госпитализировали. Руденко же не пострадал. Как позже установят эксперты, в момент аварии он был пьян.

Сейчас бизнесмен находится в СИЗО. Как рассказали «Нашим Новостям» представители суда Октябрьского района, его арест продлили до 2 апреля.

Что касается пострадавших, то одного из мужчин выписали из больницы. О состоянии второго в минздраве не уточняют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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