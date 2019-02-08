Виновнику громкой аварии в центре Барнаула продлили арест
Предполагаемому виновнику громкой аварии, произошедшей в центре Барнаула, Александру Руденко продлили арест.
Напомним, резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября около 23.05 на проспекте Ленина в районе дома 23. Александр Руденко за рулем своего BMW X6 на бешенной скорости протаранил Reno, в котором находилось трое взрослых и двое детей. В результате столкновения женщина и две девочки погибли на месте. Двое мужчин получили серьезнейшие травмы. Их госпитализировали. Руденко же не пострадал. Как позже установят эксперты, в момент аварии он был пьян.
Сейчас бизнесмен находится в СИЗО. Как рассказали «Нашим Новостям» представители суда Октябрьского района, его арест продлили до 2 апреля.
Что касается пострадавших, то одного из мужчин выписали из больницы. О состоянии второго в минздраве не уточняют.
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ИСТОЧНИК KP.RU