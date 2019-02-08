2019-02-08T09:51:03+03:00
Общество

Как лебеди пережили морозы на алтайском озере Светлом

Дарья САВЕНКО
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Лебеди и прочие пернатые вполне жизнерадостны и, как всегда, готовы к приему пищи из рук человека.Лебеди и прочие пернатые вполне жизнерадостны и, как всегда, готовы к приему пищи из рук человека.Фото: Дарья САВЕНКО
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Лебедей-кликунов, зимующих на озере Светлом, усиленно кормят. В этом году для них заготовлено 20 тонн корма.

Как рассказали в пресс-службе Минприроды Алтайского края, несмотря на морозы в -30..-40 градусов, температура воды держится на уровне +6 градусов. В такие дни птиц усиленно кормят.

- Конечно, плоскость водного зеркала немного уменьшилось, но и подмерзающие участки озера Светлого отважные лебеди и их сотоварищи используют как место отдыха. Теплой по меркам этих птиц воды и еды достаточно, чтобы они могли себя чувствовать комфортно, - отмечает егерь заказника Владимир Никулинский.

Лебеди и прочие пернатые вполне жизнерадостны и, как всегда, готовы к приему пищи из рук человека.

Справка КП

В заказнике «Лебединый» проведена «перепись пернатого населения»: лебедь-кликун - 844 особи, кряква - 941, гоголь - 167, крохаль - 10, чирок-свистунок - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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