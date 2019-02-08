2019-02-08T09:20:58+03:00
Спорт

Волейболистки «Алтай-АГАУ» одержали первую победу в домашнем туре

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Волейболистки «Алтай-АГАУ» одержали первую победу в домашнем туре Фото: ВК "Алтай-АГАУ"Волейболистки «Алтай-АГАУ» одержали первую победу в домашнем туре Фото: ВК "Алтай-АГАУ"
Изменить размер текста:

В Барнауле продолжается пятый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б». Накануне, 7 февраля, волейболистки «Алтай-АГАУ» сыграли с читинской «Забайкалкой».

Первый сет складывался в пользу барнаульской команды. Разница в счете достигала 7 очков, однако «Забайкалка» сумела навязать борьбу, а исход партии решился в самой концовке. Со счетом 26:24 победу праздновали алтайские волейболистки.

Второй сет команда «Алтай-АГАУ» выиграла со счетом 25:14, а вот в третьей партии сильнее оказался коллектив из Читы – 25:21.

В четвертой партии повторился сценарий первого сета. Барнаульские волейболистки вновь уверенно вели в счете, но растеряли свое преимущество. В итоге им удалось дожать соперниц в борьбе на «больше – меньше» – 28:26.

Таким образом, команда «Алтай-АГАУ» одержала первую победу в домашнем туре и пока осталась на четвертом месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаульцы сами выбрали объекты, которые нужно благоустроить
Виновнику громкой аварии в центре Барнаула продлили арест
Как лебеди пережили морозы на алтайском озере Светлом
Сразу три повреждения на водопроводе устраняют в Барнауле
Совет ректоров могут реформировать «по сценарию» президента Алтайского госуниверситета
Парней, похитивших жительницу Барнаула, приговорили к строгому режиму
ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов
Сельчанка, надеясь на компенсацию, перевела мошенникам 150 тысяч рублей
Алтай-Кокс финансирует социальные программы
Более 1 млрд рублей направят на капремонт в Алтайском крае
Пропавшие новоалтайские школьницы найдены живыми
Как предупредить у животных развитие микотоксикоза
ВТБ Лизинг присоединился к госпрограммам льготного лизинга 2019 года
В Барнауле открыли школу для родителей детей, страдающих эпилепсией
Барнаулец завоевал медаль чемпионата мира по конькобежному спорту
Барнаулец купил телефон за четыре тысячи дублей
Преподаватель Алтайского аграрного университета «развел» студента на 118 тысяч рублей
Андрей Мерзликин, Сергей Никоненко, Елена Сафонова приедут на Шукшинские дни на Алтае
Трамвай сбил пенсионерку в Барнауле
«Жесть с этими прорывами»: в Барнауле произошла очередная коммунальная авария
Рубцовчанин пойдет под суд за истязание сына
«Единая Россия» займется ликвидацией двойных платежей за вывоз мусора
Пьяная женщина замерзла на Алтае
Дворникам в Барнауле планируют повысить зарплату
Алтайский драматург стал номинантом премии «Национальный бестселлер»