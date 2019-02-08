Волейболистки «Алтай-АГАУ» одержали первую победу в домашнем туре

СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-08T09:20:58+03:00

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В Барнауле продолжается пятый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б». Накануне, 7 февраля, волейболистки «Алтай-АГАУ» сыграли с читинской «Забайкалкой».

Первый сет складывался в пользу барнаульской команды. Разница в счете достигала 7 очков, однако «Забайкалка» сумела навязать борьбу, а исход партии решился в самой концовке. Со счетом 26:24 победу праздновали алтайские волейболистки.

Второй сет команда «Алтай-АГАУ» выиграла со счетом 25:14, а вот в третьей партии сильнее оказался коллектив из Читы – 25:21.

В четвертой партии повторился сценарий первого сета. Барнаульские волейболистки вновь уверенно вели в счете, но растеряли свое преимущество. В итоге им удалось дожать соперниц в борьбе на «больше – меньше» – 28:26.

Таким образом, команда «Алтай-АГАУ» одержала первую победу в домашнем туре и пока осталась на четвертом месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU