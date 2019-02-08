Сразу три повреждения на водопроводе устраняют в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:10 2019-02-08T09:10:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты барнаульского водоканала устраняют сразу три повреждения на водопроводе.

Одно из них было зафиксировано накануне в 21.45 на улице Профинтерна, в районе дома №24. Уже спустя полтора часа аварийная бригада предприятия локализовала повреждение. Все это время подача воды осуществлялась в ограниченном режиме. На данный момент воды нет только в одном многоквартирном дома и административном здании на проспекте Строителей, 8а. По предварительным прогнозам работы завершатся сегодня, но ближе к ночи.

Помимо этого в 20.30 7 февраля было зафиксировано повреждение трубы на улице Островского, 62. Из-за этого прекратилась подача воды в три многоквартирных дома и детский сад. Ожидается, что восстановительные работы завершат сегодня к 14.00.

Третье повреждение было зафиксировано в ночь на пятницу, в 1.20, на улице 2-я Строительная, 54.

- На время ремонтных работ ограничено водоснабжение в 11 многоквартирных домах (одно- и трехэтажные), пяти административных зданий и шести частных домов, - сообщают в пресс-службе водоканала.

Восстановление должны завершить к 16 часам.

В том случае, если жителям потребуется питьевая вода, то можно заказать ее доставку. Заявки принимаются по телефону: 28-22-00.

ИСТОЧНИК KP.RU