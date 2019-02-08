Совет ректоров могут реформировать «по сценарию» президента Алтайского госуниверситета

СЕГОДНЯ 08:52 2019-02-08T08:57:12+03:00

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Совет ректоров вузов Алтая предполагают расширить за счет включения в его состав президентов вузов. В этом случае председателем совета станет президент АлтГУ Сергей Землюков, сообщает «Политсибру».

Еще в конце 2018 года была создана рабочая группа, задача которой - разработать новое положение о Совете. Концепцией занимались две команды, одну из которых возглавил Сергей Землюков. Он и предложил включитьт в Совет президентов вузов и чтобы один из них возглавил орган. Пока Землюков остается председателем Совета, несмотря на то, что в сентябре "переквалифицировался" из ректоров в президенты. Его коллеги в знак уважения решили не только оставить Землюкова в составе органа, но и позволить быть главой.

Между тем, некоторые высказывают недоумение от инициативы Землюкова. Во-первых, под вопрос ставится само название органа в его нынешнем виде. Во-вторых, не ясно, почему на руководящую роль не может быть избран кто-то из ректоров.

С другой стороны значение этого совещательного органа не имеет особой важности. По большому счету, его решения не имеют обязательный силы, это лишь рекомендации. Ожидается, что итоги работы по реформированию Совета подведут в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU