Парней, похитивших жительницу Барнаула, приговорили к строгому режиму

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-08T08:32:05+03:00

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Двух парней 24-х и 27-ми лет приговорили к нескольким годам строгого режима за то, что они похитили жительницу Барнаула вместе с ее автомобилем.

Напомним, громкое похищение произошло в декабре 2017 года. 24-летний житель Бийска, у которого, к слову, уже было несколько судимостей, в тот день вместе со своим 27-летним приятелем были в Барнауле. На парковке он заметил молодую женщину на «Ауди А6». Машина привлекла парней, и они приняли решение угнать ее.

- Они подошли к автомобилю, открыли водительскую дверь и брызнули хозяйке машины в лицо из газового баллончика. Затем пересадили женщину на заднее сиденье и отправились в Бийск, - рассказывают в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю. – Там потерпевшую закрыли в арендованной квартире. Более того, угрожая ножом, злоумышленники похитили у нее деньги, украшения и мобильный телефон. Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей.

К счастью для потерпевшей, ее заточение продлилось недолго. Один из похитителей по какой-то причине не закрыл входную дверь, и она сбежала.

Когда началось расследование, вскрылись и другие преступления. Так 24-летний бийчанин украл у своего бывшего работодателя денежный ящик, где находилось более 12 тысяч рублей. А еще вместе с 23-летним другом забрался в один из магазинов села Зональное и украл из кассы 50 тысяч рублей. Помимо этого в Барнауле, в подъезде жилого дома они пытались ограбить 33-летнюю учительницу и причинили ей тяжкий вред здоровью. Также 24-летнего парня обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Во время расследования мужчины свою вину признали лишь частично. Они заявляли, что не собирались похищать женщину, а намеревались вскоре отпустить ее. Тем не менее, суд вынес жесткий вердикт. Один получил девять лет, второй десять лет лишения свободы колонии строгого режима. Третьего приятеля, которому вменялась кража и покушение на грабеж, осудили на три года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU