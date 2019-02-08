Сельчанка, надеясь на компенсацию, перевела мошенникам 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:01 2019-02-08T08:01:55+03:00

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Жительница одного из сел Мамонтовского района Алтайского края перевела мошенникам крупную сумму денег.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, 67-летней женщине позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником полиции и сообщил, что в Москве задержаны мошенники, которые занимались продажей фальсифицированных медикаментов. Пожилая женщина несколько лет назад покупала через интернет лекарства и теперь ей, якобы, положена компенсация. Однако, для ее получения, пенсионерка должна перечислить деньги. Женщина отправила 150 тысяч рублей, но никакой компенсации не получила.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

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ИСТОЧНИК KP.RU