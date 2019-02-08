2019-02-08T08:01:10+03:00
Общество

Алтай-Кокс финансирует социальные программы

САПОЖКОВА Александра
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Алтай-Кокс финансирует социальные программыАлтай-Кокс финансирует социальные программыФото: предоставлено пресс-службой
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За 2018 год Алтай-Кокс направил более 160 млн рублей на социальные программы. Основные направления финансирования – оздоровление работников и членов их семей, культурно-массовые и спортивные мероприятия, поддержка заводских ветеранов и многое другое.

Около 56 млн рублей составили выплаты по коллективному договору, поощрение сотрудников к юбилейным и праздничным датам, затраты на культурные и спортивные мероприятия, организацию питания в заводских столовых.

Бюджет программ по поддержке семьи и материнства превысил 8 млн рублей. Сотрудники получали единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную материальную помощь по уходу за ребенком от полутора до трех лет, дополнительные отпуска по коллективному договору, адресную социальную поддержку.

40 млн рублей Алтай-Кокс направил на профилактику и укрепление здоровья сотрудников и членов их семей. 347 работников отдохнули в корпоративном санатории-профилактории «Бодрость». 450 детей заводчан получили путевки в летние оздоровительные лагеря, в том числе на черноморском побережье.

Объем финансирования социальных проектов для ветеранов Алтай-Кокса – более 57 млн рублей. Средства перечисляли на корпоративные программы поддержки пенсионеров, санаторно-курортное лечение, праздничные мероприятия и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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