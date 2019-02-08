Пропавшие новоалтайские школьницы найдены живыми

СЕГОДНЯ 06:46 2019-02-08T06:46:34+03:00

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Следователи нашли двух пропавших девочек-подростков из города Новоалтайска.

- Школьницы живы и здоровы, их опрашивают следователи, в ближайшее время они будут переданы родителям, - сообщили в региональном СУСКе.

Напомним, 12-летняя и 13-летняя подружки вышли из школы вечером 6 февраля, но до дома не добрались. В тот же вечер их видели в барнаульском интернет-кафе «Компас». Девочек искали более суток. Беспокойство вызывало и то, что на улице стоят 30-градусные морозы. Сообщение, что обе найдены, появилось на сайте Следсвтенного управления СК утром 8 февраля.

- Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства ухода несовершеннолетних. После этого примут процессуальное решение. Кроме того, будет составлена беседа с родителями, а совместно с органами ПДН предпримут меры по предотвращению ухода в дальнейшем, - сказали в региональном Следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU